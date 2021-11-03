Киев, 3 ноября 2021, 10:21 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, что на Украине могут воспринять как предательство, пишет «Страна.ua».
Как отметил политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела новый пакет санкций в отношении России. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.
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