Киев, 3 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, что на Украине могут воспринять как предательство, пишет «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2», а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями, — пишет издание. — США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. На Украине… это могут расценить как новое предательство».

Как отметил политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела новый пакет санкций в отношении России. Соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.

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