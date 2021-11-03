Тула, 3 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Полицейский автомобиль и машина инкассаторов столкнулись в центре Тулы вечером 2 ноября, в результате пострадал сотрудник полиции.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Полиция

«Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, одно из которых является полицейским автомобилем, который следовал с включённым проблесковым маячком. По предварительной информации в результате ДТП пострадал один сотрудник полиции», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Тульской области.

«Тульские известия» уточняют, что авария произошла на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Первомайской, автомобиль инкассации пересекал перекрёсток на разрешающий сигнал светофора.