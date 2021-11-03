Варшава, , 10:18 — REGNUM В Варшаве 3 ноября начнется конгресс «Польская бизнес-сила», который соберет более 150 участников — представителей власти, общественных организаций, компаний, органов местного самоуправления, экспертов и ученых. Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Gov.pl

Главным действующим лицом мероприятия станет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он же откроет мероприятие.

В качестве цели конгресса заявлено «обсуждение наиболее перспективных и трансформационных тенденций в польском бизнесе». Участники попытаются найти ответы на вопросы об эффекте положительного воздействия польских компаний на общество, об преимуществе внедрения современных цифровых технологий, о том, как бороться с цифровым отчуждением.

Организаторами мероприятия выступают Фонд «Чистый воздух» и Фонд позитивных идей. Оно пройдет на протяжении трех дней и завершится в пятницу, 5 ноября.