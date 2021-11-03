Москва, , 10:18 — REGNUM В 2022 году в состав Военно-морского флота России войдут две атомные подводные лодки. Их передаст крупнейшая российская судостроительная верфь «Севмаш». Об этом 3 ноября сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

Атомная подлодка проекта «Борей-А» Mil.ru

Читайте также: ВМФ РФ примет на вооружение первую подлодку типа «Лада» в 2022 году

По данным собеседника ТАСС, речь идёт о стратегической субмарине «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») и ударной подлодке «Красноярск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»).

»В существующих планах на 2022 год предусмотрена передача флоту одного «стратега» — атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов», и одного «ударника» — многоцелевой атомной подводной лодки «Красноярск», — уточнил источник.

Также по теме: ВМФ России до конца года получит три новых атомных подлодки

Предполагается, что обе подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота. Официально эту информации изданию не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2021 году Военно-морской флот России получит три новых атомных подводных лодки и ещё одну дизель-электрическую субмарину.