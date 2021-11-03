Лима, 3 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо встретился с Верховным представителем Евросоюза по внешней политике Жозепом Боррелем. Об этом пишет агентство EFE.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

«У нас есть твердая воля не только углублять наши связи с Европейским Союзом, но и призывать европейские инвестиции для развития огромного потенциала Перу», — отметил Кастильо.

Он также призвал европейских инвесторов развивать «огромный потенциал» его страны.