Джакарта, , 10:12 — REGNUM Лодка с десятком пассажиров перевернулась при переходе через реку в округе Боджонегоро в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Поисково-спасательная операция в Индонезии (с) twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

Шесть человек пропали без вести в результате инцидента. Ещё 12 человек спаслись.

Из-за очень сильного течения лодкой нельзя было управлять.

В общей сложности для оказания помощи пострадавшим было задействовано четыре лодки. 96 спасателей начали поиски пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу на Яве и Бали.

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