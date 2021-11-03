Томск, , 10:11 — REGNUM В Томской области за девять месяцев с начала года умерли 11 546 человек, что почти на 2 тыс. больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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Рождаемость в регионе за тот же период снизилась — с 7402 родившихся в 2020 году до 7121 в 2021-м.

«Естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — составила 4425 человек, за тот же период 2020 г. естественная убыль составляла 2155 человек», — отметили в службе статистики.

При этом браков и разводов с января по сентябрь 2021 года регистрировалось больше — 5287 и 4613 соответственно против 3537 и 2816 в прошлом году.

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