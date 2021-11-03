Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В России продолжается Всероссийская перепись населения. В Чувашии работают более 2 тыс. переписчиков, в среднем на каждого приходится до 550 жителей, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Переписчик работает с планшетом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчики обходят квартиры и дома, при этом в некоторые жилые помещения приходится возвращаться несколько раз, чтобы застать жильцов дома.

«Жильцов одного из чебоксарских домов по проспекту Тракторостроителей опрашивают три переписчика. И это не удивительно! Особенность здания состоит в том, что в нём 20 подъездов и около 800 квартир. Дом переменной этажности является самым длинным в Чебоксарах», — говорят в Чувашстате.

Всего в республике работают свыше 2 тыс. переписчиков, которые собирают ответы на 33 вопроса. В ведомстве отмечают, что на заполнение анкеты уходит не более 15 минут и в среднем на одного переписчика приходится 550 жителей республики.

«К появлению переписчика на пороге дома большинство жителей республики относятся позитивно и приветливо. С удовольствием отвечают на вопросы, а бывает, что приглашают на чашечку горячего чая», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится в середине ноября. За первую неделю в Чувашии самостоятельно, через портал «Госуслуги», переписались 154 тыс. жителей, что является третьим показателем в Поволжье по доле участников. Также жители могут достаться переписчика дома или заполнить анкету в стационарных пунктах переписи.