Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Северной Петербурге к полудню, 3 ноября, ожидается усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 11:00 до 14:00, на высоте 25 метров ожидается усиление юго-восточного ветра до 12−14 м/с.

Кроме того, днем местами ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться в районе +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Как пояснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, 3 ноября на погоду в Петербургском регионе окажет влияние атмосферный фронт с запада. «Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено», — подтвердил синоптик.