Тбилиси, , 10:08 — REGNUM Оппозиции Грузии нужны её представители в парламенте республики. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в соцсети Facebook на странице бывшего президента республики Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

В обращении отмечается, что в Грузии следует поднять такую «волну», чтобы в правящей партии «Грузинская мечта» согласились на проведение досрочных парламентских выборов в стране, но для этого также нужно набрать досрочное количество голосов в парламенте.

«В конкретный момент необходимо нахождение в парламенте наших представителей, оснащенных мандатом народа. Поэтому бойкот остается в силе, и они не будут участвовать в текущей парламентской деятельности, оставят «Грузинскую мечту» в одиночестве», — говорится в письме.

В нём также приветствуется согласие ряда оппозиционных депутатов сдать мандаты, а также заявления о бойкоте парламента.

Стоит отметить, что ранее Саакашвили призвал сторонников провести перехватить власть в Грузии, а оппозиционных депутатов — сдавать мандаты. Члены политсовета партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили, Нона Мамулашвили и Анна Цитлидзе уже заявили, что отказываются от депутатских полномочий. Но часть депутатов выступили против такого призыва.

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