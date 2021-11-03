Воронеж, 3 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Экспресс-тестирование на коронавирус вводится в Воронежской области. Решение было принято ранее на заседании оперативного штаба, текст решения опубликован 2 ноября.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

«Обеспечить увеличение объёмов тестирования населения области за счёт внедрения экспресс-тестов на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в документе, срок исполнения обозначен до 15 ноября.

Решение должно помочь снизить нагрузку на лаборатории, проводящие анализы, ускорить получение тестов населением.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 ноября, суточное число заболевших ковидом воронежцев превысило 800 человек, скончались 85 пациентов.