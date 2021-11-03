Варшава, , 10:05 — REGNUM Национальный фонд здравоохранения Польши проводит проверку по факту смерти в больнице в Пщине 30-летней беременной девушки. Об этом в соцсети Twitter сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Войцех Андрусевич.

Больница

Андрусевич напомнил, что 22 сентября 2021 года в районной больнице в Пщине скончалась 30-летняя женщина на 22-й неделе беременности. Беременная обратилась к врачам из-за преждевременного излития околоплодных вод.

«В ходе госпитализации плод умер. А менее чем через 24 часа пребывания в больнице пациентка также умерла. Причиной смерти стал септический шок. У нее остались муж и дочь», — отмечается в сообщении.

Представитель минздрава отметил, что по факту смерти женщины началось следствие. Скончавшаяся женщина отправляла членам семьи и друзьям сообщения, что «в соответствии с информацией, сообщаемой ей врачами, они приняли выжидательную позицию, воздерживаясь от экстренного аборта до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, ограничивающими возможность проведения аборта».

В связи с этим, следователи подозревают, что врачи могут быть виноваты в произошедшем.