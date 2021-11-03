Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Медицинский отряд в составе 220 военных медиков, подготовленных в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, будет переброшен самолетами военно-транспортной авиации в Московскую область для борьбы с COVID-19. Об этом 3 ноября сообщили в Минобороны России.

Военные медики Минобороны России

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«Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России», — отметили в оборонном ведомстве.

В составе отряда — врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из ВМА им. С.М.Кирова, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Все члены отряда включены в него исключительно по собственному желанию и только после спецподготовки на базе академии.

Военные медики из Петербурга будут работать в Подмосковье посменно, сутки через двое. Размещение, питание и отдых личного состава будут обеспечены на базе и за счет гостинично-оздоровительных структур Московской области.

«В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре», — добавили в Минобороны.