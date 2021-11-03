Москва, 3 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственную шайбу в матче забросил нападающий ЦСКА Сергей Плотников на 14-й минуте.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 31 очко. «Автомобилист» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 29 очками.

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