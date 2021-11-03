Вашингтон, 3 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин побеждает в борьбе за пост губернатора штата Вирджиния. Такой прогноз 3 ноября представила телекомпания NBC News.

Демократические и республиканские штаты в США. Красный- республиканцы, Синий-демократы

По предварительным оценкам, Янгкин набрал около 51% голосов избирателей, его соперник — кандидат от Демократической партии Терри Маколифф заручился поддержкой 48,3% избирателей.

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Он соответствует предварительным данным избирательной комиссии штата. По итогам обработки бюллетеней с 2 712 из 2 855 участков Янгкин набирает 51,09% голосов, его соперник-демократ Терри Маколифф — 48,13%.

Согласно прогнозу Associated Press, следующим губернатором штата Вирджиния станет республиканец Гленн Янгкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в целом ряде штатов и городов США прошли выборы мэров и местных законодателей.