Оренбург, 3 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту госпитализации двухлетнего ребенка в бессознательном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.

Pixabay.com В больнице

Мальчик с травмами поступил в горбольницу Гая. «В ходе проверочных мероприятий будут проанализированы условия проживания и воспитания ребенка, а также дана оценка деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении данной семьи», — сказала официальный представитель надзорного ведомства.

По данным портала vgae.ru, у ребенка черепно-мозговая травма, на теле имеются следы ранее полученных синяков. Подробности получения серьезной травмы не известны. Ребенок находится в коме.