Варшава, 3 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что власти Ирака приняли решение запустить «эвакуационные воздушные рейсы» для своих граждан из Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Многие граждане Ирака, которые прибыли в Белоруссию с целью проникнуть на территорию стран Евросоюза, уже хотят вернуться домой. Причиной стал факт многократных неудачных попыток перейти польскую границу и проблемы с размещением мигрантов в Белоруссии. Важной причиной является также понижение температуры в стране», — написал Жарин.

Ранее в Германии заявляли, что договорились с Ираком о прекращении полетов мигрантов из Ирака в Белоруссию. Проблему нелегальной миграции обсуждало также руководство Иракского Курдистана с послом Белоруссии в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.