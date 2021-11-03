Мадрид, , 10:00 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Испании уведомит Марию дель Кристо Гонсалес о ее аккредитации в качестве депутата от Unidas Podemos вместо Альберто Родригеса в ближайшее время. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что такой шаг стал возможен по причине того, что два человека, следующие в списке по избирательному округу Санта-Крус-де-Тенерифе, отказались от депутатской аккредитации.

Центральная избирательная комиссия получила заявления об отставке от второго номера в списке, Фатимы Гонсалес Бельо, и третьего номера, Патрисии Меса Медерос, которые теперь должны оформить свои отказы юридически, чтобы избирательный орган мог выдать полномочия четвертому кандидату в списке, Марии дель Кристо Гонсалес.

Ранее Альберто Родригеса лишили депутатского мандата по решению суда, который оштрафовал парламентария за удар полицейского на митинге несколько лет назад.