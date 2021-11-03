Лондон, , 09:59 — REGNUM Южнокорейская экономика наращивает темпы восстановления, благодаря ускоренной вакцинации против коронавируса и усилиям правительства по постепенному возвращению к обычной повседневной жизни. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Южная Корея Kenny J Lee

Данное заявление он сделал 2 ноября в ходе встречи с управляющим директором группы суверенных рисков рейтингового агентства Moody's Investors Service Мари Дирон в Лондоне.

В ходе встречи стороны обсуждали экономическую ситуацию в Южной Корее.

Хон Нам Ги отметил, что правительство Южной Кореи мобилизует все средства, чтобы достигнуть к концу года темпов роста экономики в 4,2%.

По его словам, финансовое благополучие страны остаётся стабильным по сравнению с крупнейшими экономиками мира.

Напомним, в мае текущего года агентство Moody's сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Aa2» со стабильным прогнозом.

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