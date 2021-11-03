Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

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СКА дважды выходил вперёд, дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко. «Металлург» оба раза смог отыграться благодаря шайбам форвардов Павла Акользина и Никиты Коростелёва.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Металлурга». Решающий бросок исполнил Никита Коростелёв.

СКА прервал серию из пяти побед подряд.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 46 очков. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 38 очками.

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