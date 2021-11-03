Гусиноозёрск, Бурятия, , 09:56 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии следователи начали проверку по факту смерти пенсионера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 70-летнего местного жителя нашли возле одного из домов Гусиноозёрска.

Балконы Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

На теле были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты и последующего удара о твёрдую поверхность.

Мужчина проживал с женой в квартире на четвёртом этаже. По предварительным данным, утром 2 ноября он вышел на балкон покурить.

«Вероятно, в силу возраста, во время курения ему стало плохо. Пенсионер потерял равновесие, перевалился через невысокое ограждение балкона и упал вниз», — отметили в управлении.