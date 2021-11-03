Москва, , 09:56 — REGNUM На платформе «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») появится более 30 бизнес-услуг. Расширение пакета услуг, представленных на платформе Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ), стало возможным после принятия Правительством РФ соответствующих поправок в распоряжение 2020 года №1776-р. Оно утверждает перечень электронных услуг и процедур в сфере ВЭД, которые осуществляет информационная система «Одно окно». Подробности сообщает сайт Российского экспортного центра.

Изменения касаются перечня бизнес-сервисов. Функционал «Одного окна» будет увеличен за счет цифровизации 31 услуги, которые призваны упростить выход компаний на новые рынки.

Среди них, в частности, консультирование и оказание юридических услуг в сфере патентования и защиты интеллектуальной собственности, налогообложения, валютного законодательства, организация выставочно-ярмарочных мероприятий и бизнес-миссий, таможенные и логистические сервисы, аналитика (исследование рынка, анализ соответствия продукции, проверка зарубежного контрагента и т.д.), целевые сервисы для субъектов МСП (включая поиск и подбор потенциальных покупателей, консультации по сертификации и маркировке, маркетинговые исследования), а также предоставление мер господдержки и специального финансирования и многие другие.

«Наша ключевая задача — фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления услуг для экспортеров. То есть обеспечить бесшовный доступ ко всем сервисам и услугам, необходимым предпринимателям при выходе на экспорт, сделав этот процесс проще и доступнее. Расширение функционала платформы — это очередной этап развития, который позволит нам предоставить наиболее востребованные услуги в цифровом формате», — отметил управляющий директор по реализации проекта «Одно окно» Российского экспортного центра Михаил Кочергин.

По его словам, команда Российского экспортного центра при разработке новых сервисов слышит желания бизнеса и опирается на потребности экспортеров. Так, последний опрос среди предпринимателей проводился в августе текущего года на сайте РЭЦ.

Внесение этих изменений позволит расширить возможности цифровой платформы «Мой экспорт» по поддержке отечественных экспортеров.

Напомним, цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно» для экспортеров) была запущена в ноябре 2020 года. Она предоставляет российским экспортерам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. ИС «Одно окно» запущена благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.