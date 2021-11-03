Москва, , 09:53 — REGNUM Влияние короновируса заметно отразилось на масштабе электронной коммерции в Турции. Как сообщает сайт Российского экспортного центра (РЭЦ), по итогам 2020 года объем рынка в этой стране вырос на 64% и достиг 226 млрд турецких лир. Среднестатистический пользователь банковских карт стал делать покупки в три раза чаще, а расходы на электронную торговлю увеличил на 45%. Наибольший рост показали продажи в сфере продуктов питания (на 400%), программного обеспечения (более 100%), товаров для садоводства, мебели и отделки, одежды (95%), бытовой техники (90%) и других.

«Ожидается, что в 2021 году объем онлайн торговли превысит 400 млрд турецких лир, учитывая данную тенденцию, для российских компаний открываются широкие возможности для выхода на электронный рынок Турции», — отметил представитель АО «РЭЦ» в Турецкой области Радик Гиматдинов.

Учитывая данный факт, 11 ноября РЭЦ проведет очередную международную консультацию на тему «Перспективы выхода российской продукции на В2В и В2С онлайн-площадки Турции». В прямом диалоге с такими площадками, как «Trendyol.com», «Kermesten.com», «Turkishexporter.net» и «TradeGross.com», а также потенциальными логистическими операторами, российским предпринимателям расскажут об особенностях работы на маркетплейсах и представят рекомендации по продвижению российской экспортной продукции.

Напомним, национальной целью развития экспортной конкурентоспособности на следующие 10 лет, ее маркером, становится достижение 70-процентного прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении к 2030 году согласно Национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Благодаря проводимой правительством реформе вся система поддержки по национальным проектам в институтах развития под управлением ВЭБ. РФ будет в ближайшее время переработана и унифицирована, а ее эффективность — повышена. Найти новые рынки сбыта экспортерам помогут специалисты Российского экспортного центра и работники торговых представительств за рубежом — их более 50 по всему миру.