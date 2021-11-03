Ташкент, 3 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Узбекистан в 2021 году резко увеличил импорт плодоовощной продукции из Ирана. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Publicdomainpictures.net Фрукты и овощи

Как отмечается в публикации, за первые три квартала 2021 года Иран поставил в Узбекистан плодоовощной продукции на 30,3 млн долларов против 5,4 млн долларов за тот же период 2020 года.

«Основной прирост импорта произошёл в сегменте товарного картофеля. Узбекистан ввёз 126,4 тыс. тонн иранского картофеля на 17,6 млн долларов», — говорится в публикации.

Кроме картофеля, Иран начал интенсивно поставлять в Узбекистан финики (рост в 5,4 раза) или более 6,9 тыс. тонн за 9 месяцев текущего года, в два раза за выросли поставки иранского киви, на 60% — фисташки, на 20% — свежего яблока и в 2,2 раза чеснока.

«В обратном направлении, то есть из Узбекистана в Иран, овощи и фрукты по-прежнему не поставлялись», — отмечает издание.