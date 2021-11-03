Джакарта, , 09:52 — REGNUM Правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу на Яве и Бали до 15 ноября 2021 года, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Количество посетителей ресторанов было увеличено с 50% до максимальных 75%. Кроме того, прилавки с едой, уличные торговцы, лотки могут работать до 22:00 по местному времени при соблюдении строгих санитарных правил.

Со 2 по 15 ноября разрешены авиаперелеты между регионами Ява и Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии нацелены привить от коронавируса 26,4 млн детей в возрасте 6−11 лет.

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