Ярославль, , 09:52 — REGNUM В Ярославле в суд передано уголовное дело в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП, в котором погибли двое его попутчиков. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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По версии следствия обвиняемый 44-летний житель Иваново 25 января 2020 года выехал из Рыбинска в Иваново. По дороге он взял попутчиков.

«В Ярославле в автомобиль к обвиняемому сели в качестве пассажиров три человека: двое молодых людей и одна девушка, которые забронировали поездку с ним до г. Иваново на сервисе поиска попутчиков в сети Интернет. На переднем пассажирском месте находился мужчина 1997 года рождения, на заднем — мужчина и женщина 2000 года рождения, молодые люди являлись молодоженами, ехали в путешествие», — уточнили в региональном МВД.

Водитель ехал по автодороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям». ДТП произошло в районе деревни Шопша Ярославского района.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением для выполнения требований ПДД, с учетом дорожных условий, не справился с управлением автомобиля, допустил выезд на левую половину проезжей части, предназначенную для встречного движения, чем создал помеху для движения грузовому тягачу с прицепом, груженым металлическими трубами, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. От удара оба автомобиля съехали в кювет», — разъяснили в ярославском МВД подробности произошедшего.

В результате ДТП 20-летний попутчик погиб на месте, 23-летний мужчина позже скончался в больнице. 20-летняя девушка получила множественные травмы.

Сам водитель вину не признал, однако, как утверждают в пресс-службе МВД, собранные по делу доказательства полностью подтверждают его вину.