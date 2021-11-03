Осло, , 09:50 — REGNUM Приоритетом политики правительства Норвегии в отношении России будет поддержание крепких добрососедских отношений, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, который занял свой пост 14 октября.

Норвегия

По его словам, с Москвой планируется развитие двусторонних обменов, сотрудничество в Арктике.

«Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность», — сказал он в интервью ТАСС.

Он добавил, что ранее с главой МИД РФ Сергеем Лавровым уже был налажен контакт и даны обещания развивать двустороннее сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, краткую встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провел в Осло 26 октября глава МИД России Сергей Лавров.

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