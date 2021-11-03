Вашингтон, 3 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Пропавший кот Эмилио семьи американского актёра Алека Болдуина нашёлся. Об этом 3 ноября написала супруга актёра Хилария в Instagram.

Gage Skidmore Алек Болдуин

«Мы нашли его. Спасибо всем, кто помогал», — написала Хилария Болдуин.

По её словам, кот сломал лапу. При этом она добавила, что не будет упоминать тех, кто помогал в поисках кота, т.к. «таблоиды» и «папарацци» пытаются связаться со всеми, кто хоть как-то связан с Болдуинами.

Ранее Болдуин стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма «Раст». 21 октября на репетиции он выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла женщина-оператор. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты, идёт расследование.