Мадрид, 3 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Королева Испании Летисия прибыла в Парагвай, чтобы подчеркнуть важную работу в рамках сотрудничества, особенно в области здравоохранения, образования и расширения прав и возможностей женщин. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

По прибытии в аэропорт Сильвио Петтиросси королеву встречала первая леди Парагвая Сильвана Абдо.

Супруга парагвайского президента будет сопровождать испанскую королеву в нескольких запланированных на ближайшие дни визитах в центры сотрудничества, как в столице, так и в Энкарнасьоне.