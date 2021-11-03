3 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 11:49 — REGNUM Туман, который висит над Москвой уже вторые сутки, пока не собирается рассеиваться.

Туман над Москвой Василий Иванов © ИА REGNUM

Кремль Василий Иванов © ИА REGNUM

Туман не покидает Москву Василий Иванов © ИА REGNUM

На Красной площади люди вышли на вечернюю прогулку Василий Иванов © ИА REGNUM Туман над Москвой Василий Иванов © ИА REGNUM

Красная площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Туман не покидает Москву Василий Иванов © ИА REGNUM

На Большом Москворецком мосту Василий Иванов © ИА REGNUM

Туман в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Большой Москворецкий мост Василий Иванов © ИА REGNUM

Храм Христа Спасителя все еще окутан дымкой Василий Иванов © ИА REGNUM

В центре «Фобос» пояснили, что через столицу проходит мощный поток тёплого воздуха из южных широт, который многократно усилил процесс конденсации водяного пара. Виноват в ухудшении видимости мощный антициклон, который вот уже много дней управляет погодой в европейской части страны. Но теперь очаг повышенного давления начал слабеть и понемногу смещаться на восток.

Большой театр Василий Иванов © ИА REGNUM

Манежная площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Площадь Революции Василий Иванов © ИА REGNUM

Лубянская площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Туман в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Туман в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

ВДНХ Василий Иванов © ИА REGNUM

ВДНХ Василий Иванов © ИА REGNUM

Пресс-служба Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнила, что туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, это чисто метеорологическое явление.

Никольская улица Василий Иванов © ИА REGNUM

Улица Варварка Василий Иванов © ИА REGNUM

Чистые пруды Василий Иванов © ИА REGNUM Туман над Москвой Василий Иванов © ИА REGNUM

Туман покидает бульвары Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

В Гидрометцентре предупреждают о жёлтом уровне опасности до 19 часов 3 ноября. Аэропорты в Москве практически вернулись к расписанию. Несмотря на туман, задержек и отмен рейсов стало значительно меньше.

Москва. Пасмурное утро Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва. Пасмурное утро Василий Иванов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москву с вечера 1 ноября накрыл густой туман. Синоптики назвали его «радиационным». Такое редкое явление происходит впервые за 12 лет.

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