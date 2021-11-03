Василий Иванов,
3 ноября 2021, 11:49 — REGNUM Туман, который висит над Москвой уже вторые сутки, пока не собирается рассеиваться.
Туман над Москвой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кремль
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман не покидает Москву
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Красной площади люди вышли на вечернюю прогулку
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман над Москвой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Красная площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман не покидает Москву
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Большом Москворецком мосту
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Большой Москворецкий мост
Василий Иванов © ИА REGNUM
Храм Христа Спасителя все еще окутан дымкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
В центре «Фобос» пояснили, что через столицу проходит мощный поток тёплого воздуха из южных широт, который многократно усилил процесс конденсации водяного пара. Виноват в ухудшении видимости мощный антициклон, который вот уже много дней управляет погодой в европейской части страны. Но теперь очаг повышенного давления начал слабеть и понемногу смещаться на восток.
Большой театр
Василий Иванов © ИА REGNUM
Манежная площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Площадь Революции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лубянская площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
ВДНХ
Василий Иванов © ИА REGNUM
ВДНХ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пресс-служба Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнила, что туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, это чисто метеорологическое явление.
Никольская улица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Улица Варварка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Чистые пруды
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман над Москвой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Туман покидает бульвары Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
В Гидрометцентре предупреждают о жёлтом уровне опасности до 19 часов 3 ноября. Аэропорты в Москве практически вернулись к расписанию. Несмотря на туман, задержек и отмен рейсов стало значительно меньше.
Москва. Пасмурное утро
Василий Иванов © ИА REGNUM
Москва. Пасмурное утро
Василий Иванов © ИА REGNUM
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москву с вечера 1 ноября накрыл густой туман. Синоптики назвали его «радиационным». Такое редкое явление происходит впервые за 12 лет.
Читайте ранее в этом сюжете:
Москва в тумане — фоторепортаж