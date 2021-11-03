Рязань, 3 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. С начала 2021 года с жителями Рязанской области заключено 603 социальных контракта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Государственную социальную помощь получили 1963 человека. В общей сложности на поддержку этих граждан направили 45,5 млн рублей. Вид поддержки предоставляется малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

Всего в 2021 году на заключение соцконтрактов в регионе выделено 300 млн рублей.