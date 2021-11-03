Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Назначения двух членов Высшего совета юстиции Грузии, которые произошли 31 октября, были «поспешными, непрозрачными и неконкурентными». Об этом говорится в заявление посла Евросоюза в Тбилиси Карла Харцеля, обнародованном 2 ноября на сайте представительства ЕС в Грузии.

Карл Харцель

Дипломат отметил, что две женщины неожиданно вышли из состава Высшего совета юстиции до окончания срока из полномочий. После этого на освободившиеся места без объявления кандидатов выбрали новых членов совета.

«Назначения противоречат обязательствам Грузии по повышению независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциировании ЕС — Грузия», — говорится в заявлении посла.

Он призвал срочно провести в Грузии амбициозную судебную реформу, которую ранее взяли обязательство провести политические партии. Харцель отметил, что финансовая помощь Евросоюза зависит от того, насколько Грузия продвинется на пути реализации реформ.

Стоит отметить, лидеры оппозиции Грузии регулярно заявляют, что в судебной системе страны сложилась система «кланов». Они требуют проведения реформ, которые сделали бы назначение судей прозрачными. В ЕС выдвигают аналогичные требования. В правящей партии «Грузинская мечта» соглашаются с необходимостью провести реформы, но отрицают обвинения от оппозиции.