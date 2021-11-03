Ульяновск, 3 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ульяновске простились с бойцом Красной армии, чьи останки были обнаружены в ходе поисковых работ в Белоруссии. Об этом сообщает мэрия города.

Александр Мариинский ИА REGNUM Удостоверение личности красноармейца

Перезахоронение произошло в Северном (Ишеевском) кладбище. С последними почестями похоронили уроженца села Глотовка Инзенского района Ульяновкой области Михаила Васильевича Тимошина (1919 год рождения).

В администрации Ульяновска отмечают, что поисковики также нашли останки уроженца Старомайнского района Ивана Тихоновича Маслова (1909 год рождения). Идёт поиск родственников.

Оба уроженца Ульяновской области сражались в составе 154-ой стрелковой дивизии, сформированной в Ульяновске.

Останки обнаружены в Жлобинском районе Гомельской области Белоруссии, где в июле 1941 года шли ожесточённые бои. В поисковых работах участвовали военные 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооружённых сил Белоруссии совместно с тремя поисковыми группам. Всего найдены останки 59 погибших бойцов Красной Армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Ульяновской области в рабочем посёлке Кузоватово состоялась церемония захоронения останков двух красноармейцев, найденных в 2020 году во время поисковых работ в Смоленской области. Эти бойцы считались пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны.