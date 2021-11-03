Лондон, 3 ноября 2021, 09:43 — REGNUM Исследовательская организация Ventavia, которая осенью 2020 года проводила клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 в американском штате Техас, допустила многочисленные нарушения. Об этом со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает британский научный журнал The BMJ (British Medical Journal).
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Учёные указывают на то, что «компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, нанимала недостаточно подготовленных вакцинаторов и не спешила следить за побочными явлениями, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний».
«Наше последнее расследование получило информацию от осведомителя, участвовавшего в ключевом испытании вакцины Pfizer против COVID-19. Её доказательства поднимают серьёзные вопросы о целостности данных и регулирующем надзоре за испытаниями препарата», — говорится в материале.
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Так, в числе выявленных проблем — ненадлежащие условия хранения препаратов, доступ к данным испытуемых, ошибки в данных. Джексон заявила, что как только она направила жалобу по электронной почте в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), её сразу же уволили из компании.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Южной Корее умер первый вакцинированный от ковида подросток. Установлено, что 13 августа ученику третьего класса старшей школы была сделана прививка от COVID-19 вакциной Pfizer. 27 октября, спустя 75 дней, он скончался. У умершего не было никаких серьёзных хронических болезней. Власти изучают, явилась ли вакцинация причиной смерти.
Добавим, что в декабре 2020 года в период исследований вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, погибли шестеро участников испытаний.