Лондон, , 09:43 — REGNUM Исследовательская организация Ventavia, которая осенью 2020 года проводила клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 в американском штате Техас, допустила многочисленные нарушения. Об этом со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает британский научный журнал The BMJ (British Medical Journal).

Вакцина компании Pfizer U.S. Secretary of Defense

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Учёные указывают на то, что «компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, нанимала недостаточно подготовленных вакцинаторов и не спешила следить за побочными явлениями, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний».

«Наше последнее расследование получило информацию от осведомителя, участвовавшего в ключевом испытании вакцины Pfizer против COVID-19. Её доказательства поднимают серьёзные вопросы о целостности данных и регулирующем надзоре за испытаниями препарата», — говорится в материале.

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Так, в числе выявленных проблем — ненадлежащие условия хранения препаратов, доступ к данным испытуемых, ошибки в данных. Джексон заявила, что как только она направила жалобу по электронной почте в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), её сразу же уволили из компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Южной Корее умер первый вакцинированный от ковида подросток. Установлено, что 13 августа ученику третьего класса старшей школы была сделана прививка от COVID-19 вакциной Pfizer. 27 октября, спустя 75 дней, он скончался. У умершего не было никаких серьёзных хронических болезней. Власти изучают, явилась ли вакцинация причиной смерти.

Добавим, что в декабре 2020 года в период исследований вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, погибли шестеро участников испытаний.