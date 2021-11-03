Воронеж, , 09:43 — REGNUM Расположенный в Воронеже АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод», который входит в АО «Спецремонт» Минобороны, может быть ликвидирован. Об этом говорится в документах арбитражного суда по иску воронежского ООО «Агротех-Гарант» к Министерству обороны РФ.

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Иск касается земельного участка, ранее принадлежавшего АО «172 ЦАРЗ», на улице Витрука — ООО «Агротех-Гарант» приобрело его с торгов. Уже после приобретения представители компании обнаружили, что на участке «находится движимое имущество, принадлежащее третьим лицам» — старые грузовые автомобили, всего 319 единиц техники, принадлежащей Минобороны, но переданных на ответственное хранение АО «172 ЦАРЗ». В связи с этим ООО «Агротех-Гарант» подал иск к Минобороны в Воронежский арбитраж с требованием очистить участок. Воронежский арбитраж иск полностью удовлетворил. Минобороны направил в арбитраж заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения, которое суд отклонил. Ответчик направил жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, тот оставил её без удовлетворения.

В тексте определения апелляционной инстанции, в частности, говорится о том, что в обосновании заявления о предоставлении отсрочки исполнения «заявитель указал на то, что в связи с ликвидацией АО «172 ЦАРЗ» подготовлены указания начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с которыми к вывозу с земельного участка запланировано 319 единиц ВВТ».

Как уточняет «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на вице-губернатора Артема Верховцева, в правительстве региона «известно о планах по ликвидации» предприятия. По его словам, «имущественный комплекс, вероятно, будет продаваться».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на предприятии сообщили о сокращении 150 сотрудников, стало известно о долгах по заработной плате. В ноябре 2020 года на предприятии была введена процедура наблюдения по иску ООО «Воронежтеплогаз».

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