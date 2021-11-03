Кемерово, 3 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. На шахте «Байкаимская» в Кемеровской области из-за задымления эвакуировали 55 горняков, сообщил 3 ноября министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

hangela Шахта

«Идёт задымление со ствола, люди, которые работали в шахте, все выведены на поверхность, людей в шахте нет», — заявил он.

Угрозы жизни шахтерам нет.

Шахта «Байкаимская» в Кузбассе, из которой 3 ноября 2021 года после задымления были эвакуированы горняки, принадлежит АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

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