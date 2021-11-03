Уфа, , 09:41 — REGNUM 673 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 88 173 случая заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 77 237 человек, в том числе 583 человека победили вируса за последние сутки.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в республике констатировали смерть 27 пациентов с COVID-19, всего в регионе скончались 2721 таких пациентов.

Прививки от COVID-19 в Башкирии получили 1 697 608 человек, завершили вакцинацию 1 358 090 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 ноября за сутки в Башкирии выявили 669 носителей коронавируса.