Москва, 3 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. «Три кита» хорошей экологии по мнению жителей России — это чистый воздух, чистые водоемы и чистая почва, лес, приводит данные опроса Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Pixabay.com Экология

Мнение об экологической ситуации в месте своего проживания разделились поровну: 49% опрошенных считают ее благоприятной, 49% — неблагоприятной. Затруднились ответить 2%.

Те кто, считают экологическую ситуацию неблагополучной жалуются на большое количество мусора, свалок (58%), загрязнение воздуха выхлопными газами, смогом, пылью (55%) и о вредных выбросах в водоемы (45%).

Граждане, называющие экологическую ситуацию в месте своего проживания благополучной, заявили, что таковой ее делают озеленение и сокращение вырубки деревьев (38%), чистота воздуха (36%) и чистота воды, водоемов (34%).

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее острой и опасной экологической проблемой в мире является мусор, отходи и их переработка (23%).

Читайте подробнее: Жители России назвали наиболее опасные проблемы экологии в мире