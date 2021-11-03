Турин, Италия, , 09:38 — REGNUM Футболисты «Зенита» в матче против «Ювентуса» пассивно играли в обороне и позволяли сопернику спокойно создавать моменты. Об этом 3 ноября заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Семака, «Ювентус» был сильнее, а футболисты туринского клуба были быстрее игроков «Зенита» и очень много обыгрывали индивидуально один в один.

«Мы же немного пассивно играли в обороне, позволяли сопернику очень спокойно контролировать мяч и создавать моменты», — сказал Семак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» в домашнем матче одержал победу над «Зенитом со счётом 4:2.

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