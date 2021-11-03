Москва, 3 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах расписание постепенно возвращается в график, следует из данных онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

Onlinenigeria.com Туман

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По состоянию на 9:27 3 ноября, задержали и отменили 68 авиарейсов. Больше всего изменений в расписании в «Домодедово», где задержано 34 рейса, пять отменено. Во «Внуково» 13 рейсов задержано, семь отменено, в «Шереметьево» четыре рейса задержано, пять отменено.

Накануне из-за сильного тумана в столичном регионе было отменено или задерживалось свыше двухсот рейсов.