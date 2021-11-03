Кызыл, , 09:34 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 14 075. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 местных жителей.

Коронавирус Kraszdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Из 72 заболевших мужчин — 31, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 13, от 18 до 49 лет — 42, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 7», — добавили в ведомстве.

По данным на 3 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 460 пациентов, из них 60 детей и 13 беременных женщин. 22 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла почти 72%.

На лечении на дому находятся ещё 506 носителей коронавируса, в том числе 129 детей и 60 граждан старше 65 лет. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 17 человек.