Сальск, Ростовская область, , 09:45 — REGNUM В Сальске (Ростовская область) предадут земле останки жертв нацистской оккупации. Траурная церемония состоится на «Аллее памяти жертв геноцида» у проходной Сальского кирпичного завода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам удалось обнаружить на территории кирпичного завода ямы, наполненные расстрелянными мирными жителями. Настало время хоронить найденных стариков, женщин, детей. Мы восстановим историческую справедливость, вернув ни в чём не повинных людей из небытия. В ходе мероприятия наши поисковики покажут страшные находки, сделанные в карьере смерти. Среди них — детские игрушки, маленькие туфельки, нательные крестики, личные вещи, гильзы и пули оружия карателей», — написал поисковик.

Церемонию предварит крестный ход от места расстрела мирных жителей к месту захоронения.

Напомним, в августе в Ростовской области с почестями перезахоронили останки жертв нацистских палачей. Траурная церемония состоялась в Сальске у мемориала «Жертвам фашизма, расстрелянным в 1942—1943 гг.».

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