Сальск, Ростовская область, 3 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Сальске (Ростовская область) предадут земле останки жертв нацистской оккупации. Траурная церемония состоится на «Аллее памяти жертв геноцида» у проходной Сальского кирпичного завода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Нам удалось обнаружить на территории кирпичного завода ямы, наполненные расстрелянными мирными жителями. Настало время хоронить найденных стариков, женщин, детей. Мы восстановим историческую справедливость, вернув ни в чём не повинных людей из небытия. В ходе мероприятия наши поисковики покажут страшные находки, сделанные в карьере смерти. Среди них — детские игрушки, маленькие туфельки, нательные крестики, личные вещи, гильзы и пули оружия карателей», — написал поисковик.

Церемонию предварит крестный ход от места расстрела мирных жителей к месту захоронения.

Напомним, в августе в Ростовской области с почестями перезахоронили останки жертв нацистских палачей. Траурная церемония состоялась в Сальске у мемориала «Жертвам фашизма, расстрелянным в 1942—1943 гг.».