Сеул, , 09:33 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Армия Южной Кореи (сс) Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у шести военнослужащих, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил и специального подразделения при министерстве.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 354.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2050.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2667 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 370 640.

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