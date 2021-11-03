Ставрополь, , 09:30 — REGNUM В Ставропольском крае из-за сложной ситуации с распространением коронавируса возникла потребность в увеличении мест в ковидных госпиталях. Власти региона рассматривают для этой цели роддом в городской больнице №4 Ставрополя.

Больница

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Некоторых представителей общественности это решение возмутило. Так, в частности, с открытым обращением выступил к губернатору края политолог Сергей Кулагин. Он высказал озабоченность тем, что в помещении роддома будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и призвал отказаться от этого решения.

«Ваша команда не придумала ничего нового как перепрофилировать городской роддом в ковидный госпиталь. В месте, которое имеет сакральный смысл — где появляется жизнь, Вы устраиваете госпиталь, где, к сожалению, очень часты случаи ухода людей из жизни», — объяснил свое мнение политолог.

Комментируя решение о разворачивании ковидных коек в роддоме, министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников объяснил, что перепрофилирование роддома обусловлено тем, что это отдельное здание, что необходимо, чтобы не распространять инфекцию внутри всего медучреждения.

«При выборе медучреждения для перепрофилирования под ковидный госпиталь выбираются отдельно стоящие корпуса, чтобы не распространять инфекцию внутри, и рассматривается возможность обеспечения их кислородом. Здание роддома горбольницы №4 полностью соответствует этим требованиям. В родильном отделении горбольницы №4 действует 115 коек для рожениц и беременных, в результате перепрофилирования будет оборудовано 176 коек, обеспеченных кислородом. Это серьезная помощь в нынешней сложной ситуации» , — заявил Колесников.

При этом он подчеркнул, что на оказании помощи будущим матерям это решение не скажется, так как «в краевом центре работают два прекрасно оснащенных перинатальных центра более высокого, третьего уровня, в которых работает опытный высококвалифицированный персонал».