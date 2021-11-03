Москва, 3 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» увеличила поставки газа по выгодным ценам в Болгарию, сообщает посольство РФ в республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«По просьбе болгарского руководства «Газпром» нарастил объём суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Там добавили, что в разгар энергетического кризиса Россия остаётся надёжным партнёром Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 ноября 2021 года цена на природный газ для бытовых потребителей в Болгарии снизилась на несколько пунктов.

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