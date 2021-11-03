Будапешт, , 09:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл 2 ноября с государственным визитом в Венгрию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Выступление Мун Чжэ Ина в Государственной думе. 21 июня 2018 года Duma.gov.ru

В тот же день южнокорейский лидер почтил память граждан Южной Кореи и Венгрии, погибших в результате крушения туристического катера на реке Дунай в Будапеште. Возложив цветы к мемориалу и почтив память погибших минутой молчания, он поблагодарил венгерское правительство за то, что оно установило памятник рядом с местом аварии.

Напомним, 29 мая 2019 года экскурсионный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа из Венгрии, столкнулся с круизным лайнером. 25 южнокорейцев и двое венгров погибли. Один из южнокорейцев до сих пор числится пропавшим без вести.

Согласно расписанию, 3 ноября Мун Чжэ Ин встретится с президентом Венгрии Яношом Адером и премьер-министром Виктором Орбаном, а 4 ноября — с премьер-министрами Венгрии, Чехии, Польши и Словакии в рамках второго саммита между Южной Кореей и Вышеградской группой.

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