Джакарта, , 09:25 — REGNUM Тектоническое землетрясение магнитудой 2,7 потрясло город Амбон в индонезийской провинции Малуку, сообщает CNN Indonesia.

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Эпицентр землетрясения находился в море в 9 км к западу от Амбона. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее тектоническое землетрясение магнитудой 6,1 потрясло остров Танимбар в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 на территории Индонезии.

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