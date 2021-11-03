Джакарта, 3 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Тектоническое землетрясение магнитудой 2,7 потрясло город Амбон в индонезийской провинции Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в море в 9 км к западу от Амбона. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее тектоническое землетрясение магнитудой 6,1 потрясло остров Танимбар в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 на территории Индонезии.